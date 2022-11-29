«Кавказ.Реалии»* сообщил о смерти Марины Дучко, пострадавшей при теракте в Беслане

Марина Дучко, пострадавшая при теракте в Беслане, скончалась после продолжительной борьбы с последствиями полученных ранений. О смерти бывшей заложницы сообщает «Кавказ.Реалии»*.

Дучко не смогла получить квалифицированной медицинской помощи в России, а потому была вынуждена продать свой дом, чтобы оплатить лечение за границей. После этого ей пришлось искать деньги на возвращение — из-за долгов перед клиникой она не могла вылететь из Греции. В конечном счете ей удалось вернуться в Беслан и продолжить лечение уже здесь, но у нее начался сепсис.

«Из-за болезни у нее начался сепсис. Ей стало вчера вечером плохо, привезли в реанимацию, спасти не смогли. Похороны завтра будут», — сообщила «Кавказ.Реалиям»* председатель комитета «Матери Беслана» Сусанна Дудиева.

В день теракта Марина Дучко вместе со своей матерью привела в школу сына и сестру. Женщина пострадала при взрыве и получила осколочное ранение — фрагмент попал прямо в позвоночник. Пострадавшая была вынуждена передвигаться на инвалидной коляске.

В Москве ее прооперировали и пообещали, что она будет ходить, но из-за отсутствия качественной программы реабилитации женщина до сих пор передвигалась в инвалидной коляске.

*«Кавказ.Реалии»* Минюст РФ считает «иностранным агентом».