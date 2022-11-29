Музей в Белгородской области выставил носок погибшего российского военного

В Алексеевском краеведческом музее в Белгородской области выставили носок российского военного, погибшего в Украине. Об этом свидетельствуют данные Государственного каталога музейного фонда России, обратило внимание «Полигон медиа».

Так, экспонатами Алексеевского краеведческого музея стали «военные ботинки для низких температур», камуфляжные брюки, носок и тельняшка младшего лейтенанта Вадима Рожкова, погибшего в зоне боевых действий в июне 2022 года. На выставке также представили армейский жетон, фляжку, фуражку и предметы одежды других российских солдат, погибших в ходе боевых действий.

Аналогичные экспонаты выставляются и в других региональных музеях страны — в Оренбургской, Саратовской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Ингушетии. В коллекции входят не только вещи погибших военных, но и детская одежда с Z-символикой, сувенирные монеты с Путиным, а также статуэтки бабушки, встретившей российских военных в Харьковской области с флагом СССР.