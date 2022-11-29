В НАТО заявили о готовности принять Украину в Альянс после окончания боевых действий

Украина станет членом НАТО после окончания боевых действий. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на встрече министров иностранных дел стран альянса в НАТО в Бухаресте.

«Дверь в НАТО открыта. У России нет права вето на присоединение стран. Мы придерживаемся этого и в отношении членства Украины», — заявил Столтенберг.

По словам Столтенберга, вторжение России в Украину только способствует расширению НАТО, и результат от действий российских властей будет прямо противоположен целям, заявленным Путиным. Госсекреатрь США Энтони Блинкен добавил, Альянс расширит свое присутствие в Восточной Европе от Черного до Балтийского морей.

Столтенберг также подтвердил готовность НАТО продолжать оказывать помощь Украине, в том числе с восстановлением газовой и энергетической инфраструктуры страны, пострадавшей от российской агрессии. Он также добавил, что Альянс продолжит поставлять Киеву системы ПВО для защиты страны.

«Как мы видим, президент [России Владимир] Путин терпит неудачи в Украине и отвечает большей жестокостью, атакуя газовую и энергетическую инфраструктуру [страны] и пытаясь лишить украинцев воды, электричества, света и тепла. Нам необходимо поддерживать Украину, потому что мы видим, что Путин пытается использовать зиму как оружие войны, что приносит много страданий украинцам», — сказал Столтенберг.

