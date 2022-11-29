Жителя Одессы приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о госизмене, коллаборационизме и похищении человека

Суд в Украине приговорил жителя Одессы к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене, коллаборационизме и похищении человека (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146 УК Украины). Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

«Мужчина начал вести подрывную деятельность в Одессе. 22 августа 2022 года он разместил на одном из жилых домов Одессы флаг России с подписью: «Одесса — русский город». Фото с флагом он передал представителям государства-агрессора для использования в пропагандистских материалах», — говорится в сообщении.

Суд также установил, что одессит сотрудничал с российскими спецслужбами: он собирал и передавал ФСБ данные о дислокации украинских войсках и местоположении военных объектах в городе, а также «вербовал бывших украинских правоохранителей для подрывной деятельности против Украины».

Обвинение также доказало, что подсудимый планировал похищение местного предпринимателя, который занимался волонтерской деятельностью. Он переоборудовал подвал в пыточную и планировал выбить из бизнесмена деньги и имущество. Одессит действовал вместе с подельниками.

«Кураторам из ФСБ они рассказывали, что хотят сделать это, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, а также для того, чтобы после захвата Одессы войсками агрессора обменять украинского патриота на российских пленных», — утверждают силовики.



