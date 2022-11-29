NYT: российские военные казнили семерых жителей села Правдино под Херсоном

Российские военные казнили как минимум семерых человек в селе Правдино в Херсонской области в период оккупации. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на местных жителей.

Шестеро из семи убитых работали охранниками и приехали в Правдино из другого города, утверждаю местные жители. Один из них, Влад, начал общаться с девочкой-подростком, над которой издевался ее отчим. Тот связался с российскими военными и заявил им, что Влад и другие охранники сотрудничают с украинской разведкой и шпионят за ними.

Тела шестерых охранников и одной девочки нашли под завалами подорванного дома. Руки у мужчин были связаны, а девочка выглядела так, будто ее задушили. Как рассказал изданию местный житель Анатолий Сикоза, погибшие явно были убиты, причем не взрывом.