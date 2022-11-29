Владимирский губернатор признал гибель четверых мобилизованных

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев признал гибель как минимум четверых мобилизованных в ходе боевых действий в Украине. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции во вторник, обратило внимание издание «7х7 — Горизонтальная Россия».

Авдеев заявил, что ему известно как минимум о четверых погибших в зоне боевых действий, еще по нескольким случаям в настоящее время проводится проверка. По его словам, в госпиталях находится около 20 человек. Владимирский губернатор добавил, что «не вправе разглашать данные Минобороны, но и скрывать их» не собирается. Российское военное ведомство признало гибель лишь одного мобилизованного в ходе боевых действий.

25 ноября журналисты «Медиазоны»* и Би-би-си сообщили, что по данным из открытых источников смогли подтвердить информацию о 9311 погибших солдатах и офицерах — они умирали не только на фронте, но и в учебных центрах, на полигонах и в воинских частях. Как минимум 326 из них были мобилизованными: 290 погибли в зоне боевых действий, еще 35 — на территории России.