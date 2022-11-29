В Челябинске прогремел мощный взрыв

UPD: В МЧС сообщили, что взрыв произошел в рамках планового подрыва породы при производственной добыче щебня. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на Старосмолинском карьере под Челябинском.

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Челябинские Telegram-каналы сообщили о мощном взрыве, прогремевшем неподалеку от города. Местные жители сообщают, что в момент инцидента в некоторых домах дрожали мебель, окна и стены.

«В 17:00 приблизительно почувствовали толчки в районе Сахарова. Затрясся стол. В районе Малиновки тоже услышали толчок и задребезжала дверь», — приводит портал 74.RU слова одного из своих читателей.

По предварительным данным, взрыв прогремел в районе карьера по добыче щебня. В полиция и МЧС пока отказались комментировать ситуацию.

Фото: 74.RU