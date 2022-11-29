Мобилизованный в Улан-Удэ покончил с собой

В Улан-Удэ нашли мертвым 43-летнего мобилизованного Алексея О из бурятского села Багдарин. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», мужчина покончил с собой.

Тело погибшего обнаружили на территории местной военной части. По данным «Осторожно, новости», его мобилизовали в середине октября. Мужчина проходил подготовку в должности радиотелефониста. Прежде мобилизованный уже исчезал — он самовольно покидал часть, но после самостоятельно возвращался. 21 ноября он снова пропал — его нашли мертвым лишь спустя неделю. Он повесился в заброшенном здании на ручке балконной двери.

«Осторожно, новости» выяснили, что погибший был ранее судим за изнасилование. Его сослуживцы рассказали, что у него «были проблемы с алкоголем и эмоциональным состоянием». В настоящее время полиция устанавливает все детали произошедшего.