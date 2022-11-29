В Москве начали рассматривать дело о «фейках» против Ильи Яшина*

Мещанский районный суд начал рассмотрение уголовного дела о распространении военных «фейков» в отношении оппозиционного политика Ильи Яшина*. «Медиазона»* ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.

Прокурор зачитал обвинительное заключение. Яшин* обвиняется в распространении фейков об армии «по мотивам политической ненависти». Обвинитель указал, что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности» и соблюдает конвенции, запрещающие агрессию против гражданского населения. По мнению гособвинения, Яшин* это знал, как знал и то, что распространенная им «заведомо ложная информация» вызовет широкий общественный резонанс — ведь он публичное лицо с «повышенным интересом неопределенного круга лиц».

Так, по версии следствия, Яшин* в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционер знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией». Прокурор добавил, что в ходе онлайн-трансляции оппозиционер также пренебрежительно отзывался о действующей власти — поэтому в окончательной редакции обвинения появилась формулировка о «мотивах политической ненависти».

Сам Яшин* в ходе заседания заявил, что считает данное уголовное дело сфабрикованным. Политик указал, что, записывая данный прямой эфир, следовал классическим стандартам журналистики — то есть предложил зрителям разные точки зрения и ознакомил их с рядом фактов. При этом он привел как официальную версию как украинской стороны, так и российской сторон. Яшин* рассказал, что после задержания обратил на это внимание следователя Попова и подполковника Кучерова.

«Кучеров со свойственным ему остроумием заметил, что в эфире не хватало лишь слов о том, что я с этим заявлением [Минобороны] согласен. Получается, что моя вина сводится к публичному сомнению в словах военных чиновников. Разве можно за это человека отправлять в тюрьму? Разве это не противоречит Конституции и, что важнее, здравому смыслу?», — заявил Яшин*.

Оппозиционер также заявил, что не согласен с тем, что якобы был мотивирован политической ненавистью. Он указал на то, что в материалах дела нет никаких доказательств, подтверждающих это. По его мнению, «это утверждение прокуратуры противоречит элементарной логике», поскольку ненавистью мотивированы те, кто развязывает войны, а не пытается их остановить.

После Яшина* выступили его адвокаты Мария Эйсмонт и Вадим Прохоров. Далее прокурор начал зачитывать первый том уголовного дела. В настоящее время суд слушает показания свидетелей. Первым в зал заседания вызвали старшего оперуполномоченного ЦПЭ ГУВД Москвы Ивана Кучерова.

Фото: «Медиазона»

*Илью Яшина и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами».