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#Новости

Генпрокуратура признала «нежелательной»‎ литовскую Riddle

29.11.2022

Организация якобы «угрожает конституционному строю России»‎

Генпрокуратура России признала деятельность литовской неправительственной организация Riddle «нежелательной на территории России»‎. 

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»‎, — объяснили в ведомстве. 

«Коммерсант»‎ уточнил, что аналитический центр Riddle публиковал статьи с анализом политической ситуации в России на русском языке. Среди экспертов были политологи Кирилл Шамиев и Григорий Голосов, военный эксперт Майкл Кофман, журналисты Максим Трудолюбов и Андрей Перцев и другие.


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