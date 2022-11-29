Генпрокуратура признала «нежелательной»‎ литовскую Riddle

Генпрокуратура России признала деятельность литовской неправительственной организация Riddle «нежелательной на территории России»‎.

«Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ»‎, — объяснили в ведомстве.

«Коммерсант»‎ уточнил, что аналитический центр Riddle публиковал статьи с анализом политической ситуации в России на русском языке. Среди экспертов были политологи Кирилл Шамиев и Григорий Голосов, военный эксперт Майкл Кофман, журналисты Максим Трудолюбов и Андрей Перцев и другие.