«Можем объяснить»‎: Рогозин «воюет с НАТО»‎ в натовской экипировке

В Telegram-канале «Можем объяснить»‎ подсчитали, сколько стоит комплект экипировки, в котором экс-глава «Роскосмоса» и экс-куратор российского ВПК Дмитрий Рогозин появляется в Украине на фронте. Формы российского производства на нем не обнаружили, общая стоимость комплекта — около одного миллиона рублей.

Рогозин сообщал, что отправился в Украину в конце октября. На непатриотичное обмундирование экс-чиновника обратили внимание и военкоры.

Куртка на Рогозине австрийская — до мобилизации стоила до 80 тыс. рублей. Ботинки словацкие, стоимостью от 25 тыс. рублей. Только шлем российский — от «Армокома», за 120 тыс. рублей.

Бронежилет из Турции: при этом российский «Ратник»‎ экс-глава «Роскосмоса»‎ хвалил и требовал поставить на вооружение в 2013 году. В жилете рожки для немецкого пистолета-пулемета MP-5 и магазины к американскому автомату FN SCAR-H. Их стоимость от 350 тыс. рублей.

Позировал на некоторых фото Рогозин с модификацией американской штурмовой винтовки AR-15 и пистолетом, похожим на Glock-18.