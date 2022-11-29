Где на Земле жить хорошо?

В Индексе The Economist каждому городу присваивается рейтинг относительного комфорта по более чем 30 качественным и количественным факторам в пяти широких категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. В итоге проставляется суммарная взвешенная оценка, отражающая качество жизни в разных странах и городах.

Среди главных факторов принимаются во внимание доступность и качество медицинского обслуживания, качество образования, наличие мест отдыха и культурных/спортивных развлечений, качество дорог, уровень преступности и многие другие.

Сейчас, когда для многих россиян выбор места жительства за границей стал необходимостью, эта информация может помочь сделать правильный выбор или, по крайней мере, дать понятие о том, чего следует ожидает в других странах.

Стоит иметь в виду, что The Economist не берет в расчет фактор, который всегда имеет значение для эмигрантов – стоимость жизни. Поэтому данные журнала требуют дополнения из других источников, таких как сервис Numbeo. Также The Economist не рассматривает вопрос получения виз – но визовая ситуация всегда у всех индивидуальна.

ВЕНА – ЛУЧШИЙ ГОРОД ЕВРОПЫ

Вена исторически стоит на высших местах по качеству жизни благодаря развитой инфраструктуре, доступности и качеству медицины и образования. Безусловным плюсом Вены является обилие театров и музеев, которые создают иллюзию спокойной жизни во время Fin de siècle, когда еще никто не знал об истребительных войнах и прочих кошмарах 20 века.

Очевидным минусом Вены для эмигрантов является высокая стоимость жизни и жесткая визовая политика страны.

Данные Numbeo:

Стоимость жизни семьи из четырех человек – 2 923€ в месяц без учета арендной платы. Ежемесячные расходы для одного человека – 834€ без арендной платы.

Пятерка других городов с лучшим качеством жизни в Европе (для одного человека без учета арендной платы):

Copenhagen – 1,045€

Zurich – 1568€

Geneva – 1,392€

Frankfurt – 959€

Amsterdam – 1,038€

В этом году города США уступили первенство Канаде, и тройку наиболее комфортных городов Северной Америки составили Калгари, Ванкувер и Торонто. Особенно сильно упал рейтинг Нью-Йорка – из-за неудобств общественного транспорта и мелкой преступности город оказался лишь на 21 месте на континенте. Особую привлекательность Канады для эмигрантов представляет система иммиграционных квот для людей определенной профессии. Отдельно территория Квебек предоставляет иммиграционные визы для людей, обладающих профессией и владеющих французским языком.





(для одного человека без учета арендной платы):

Калгари – USD $982

Ванкувер – USD $980

Торонто – USD $998

Монреаль – USD $855

Атланта – USD $1,062

Вашингтон – USD $1,177

ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОНТИНЕНТА – АВСТРАЛИИ

Высшее место в рейтинге The Economist из стран южного полушария и Юго-Восточной Азии занял Мельбурн. Австралия уже давно стала «Европой в Тихом океане», где мягкий климат, приветливая атмосфера, типичная для стран иммиграции, и культура образуют комфортную атмосферу для жизни. За последние 30 лет, после того, как Австралия приняла сотни тысяч беженцев из стран Азии, она приобрела черты культурного разнообразия, которые нивелируют этнические различия и способствуют ассимиляции.

В то же время, российским эмигрантам стоит рассматривать и варианты стран Юго-Восточной Азии, в частности, Таиланда, Вьетнама и Китая, где хорошая инфраструктура сочетается с низкой стоимости жизни, а главное, существуют возможности профессиональной деятельности – такой, как преподавание в школах и колледжах английского языка и естественных наук.





(для одного человека без учета арендной платы):

Мельбурн – USD $1,458

Сидней – USD $1,003

Сингапур – USD $1,441

Бангкок – USD $592

Хо Шимин – USD $469

НОВЫЙ СВЕТ

Среди городов Южной Америки лидером является Монтевидео, Уругвай, который завоевал первенство благодаря климату и благоприятной атмосфере для бизнеса и качеству жизни. Другой положительной чертой стран Латинской Америки является их мягкая визовая политика: Мексика выдает визы по электронному документу на 180 дней, Аргентина предоставляет гражданство всем, кто прожил в стране более двух лет.

Стоимость жизни в городах Латинской Америки (для одного человека без учета арендной платы):

Монтевидео – USD $805

Сантьяго – USD $619

Мехико – USD $570

Бразилиа – USD $528

Буэнос-Айрес – USD $420





Все рейтинги и цифры являются ориентировочными, даже и в самых дорогих городах мира некоторые способности дают возможность жить очень дешево, также существуют возможности для получения разных типов виз. Главное, что открывают исследования – мир остается открыт и требуется иметь только мотивацию и волю, чтобы изменить свою жизнь.