Газета «Черновик» приостановила выпуск печатной версии из-за давления властей

Независимая дагестанская газета «Черновик» приостановила выпуск печатной версии издания из-за давления местных чиновников. Об этом сообщил учредитель газеты Магди Камалов.

«В начале года начались звонки в типографии, в которых мы печатались, звонки, в которых им рекомендовали не печатать нашу газету под угрозой возбуждения уголовного дела. Все проблемы нам создавала администрация главы республики», — рассказал Камалов.

Редакция «Черновика» заявила, что расценивает происходящее как «политически мотивированное давление на газету со стороны властей Дагестана», которые не способны «к честному и законному оппонированию на информационном поле».



«Черновик» продолжит свою работу онлайн. Газета будет публиковать свои материалы на сайте и в Telegram-канале.





