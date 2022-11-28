Двое подростков получили условные сроки за поджог военкомата в Череповце

Череповецкий городской суд приговорил двух несовершеннолетних к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года за поджог военкомата. Подростки признали вину и возместили ущерб в 80 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Подростков признали виновными в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 УК). Суд установил, что несовершеннолетние действовали по указанию неустановленного лица. Он связался с одним из подсудимых в соцсетях и предложил ему пять тысяч долларов за поджог военкомата. Подросток согласился и получил от незнакомца инструкцию по изготовлению «коктейлей Молотова» и 15 тысяч рублей на покупку ингредиентов. После этого юноша предложил своему приятелю совершить преступление вместе с ним.

Юноши закупили необходимые ингредиенты и изготовили семь бутылок с зажигательной смесью. Шесть из них они бросили в здание военкомата — огонь задел пластиковые окна на первом этаже здания. Происходящее подростки снимали на камеру, «фиксируя процесс совершения преступления, для последующего отправления организатору преступления». В суде постановили, что несовершеннолетние «не довели преступный умысел до конца» и сбежали с места преступления, так как не смогли разбить окна.