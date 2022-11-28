Мобилизованный сломал нос сотруднику ДПС в Рязани

Мобилизованный пулеметчик из Тульской области сломал нос сотруднику ДПС в Рязани. Мужчина таким образом заступился за жену, которой грозил штраф за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел накануне вечером. 41-летний Алексей С. возвращался вместе с супругой Екатериной домой после застолья. Вскоре автомобиль остановил сотрудник ДПС. Обнаружив, что женщина находится за рулем в нетрезвом виде, инспектор решил выписать ей штраф.

Действия сотрудника ДПС пришлись военному не по душе. В ходе словесной перепалки мужчина ударил инспектора кулаком в лицо. Полицейского доставили в больницу со сломанным носом. Теперь пулеметчику грозит уголовное дело.



