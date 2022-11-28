Кинопродюсер Александр Роднянский — о погибшем под российскими бомбами младенце и встрече Путина с матерями

Эти фотографии, сделанные журналисткой Washington Post Хайди Левайн, вчера опубликовали очень многие.

Но мне кажется важным поделиться ими с вами.

Вся суть этой бессмысленной и страшной войны в трех снимках. Мать хоронит своего ребенка. Новорожденному Сергею было всего два дня. Он погиб 23 ноября, когда российские ракеты поразили больницу в Вольнянске.

Просто посмотрите эти страшные фотографии.

Не устану спрашивать россиян — ради чего?

В день обстрела и гибели ребёнка российский президент встретился с матерями погибших на войне российских солдат. Матерей, к слову сказать, на этой встрече было мало, вместо них согнали чиновниц и околовластных функционерок. Среди тысяч российских женщин, потерявших на фронте своих близких, видимо не нашлось и десятка настолько лояльных, чтобы можно было допустить «к телу».

И стал кристально ясен ответ на мой риторический вопрос.

Путин попросту лишен эмпатии. Способности сочувствовать и сострадать. Он умудрился сказать матери убитого жителя так называемой «ЛНР», что … нет, не подумайте, что слова сочувствия. Это не про него.

Он сухо сообщил, что в России ежегодно около 30 тыс. человек погибают в ДТП, примерно столько же — от алкоголя, и ВСЕ ЛЮДИ СМЕРТНЫ, но погибшие в Украине, включая сына этой женщины, жили и умерли не зря.

Путин в очередной раз озвучил причины и цели войны, перечислив весь список своих фантомных страхов относительно современного западного общества — «десятки гендеров», «родителей №1 и №2» и неких загадочных «трансформаторов».

Именно «трансформаторов». Вероятно, он имел в виду трансгендеров.

ИЗ-ЗА ЭТОГО ОНИ УБИВАЮТ ДЕТЕЙ?

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