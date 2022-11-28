Политик Лев Шлосберг о скоропостижной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея

Круг личных контактов Макея в мире существенно превышал круг контактов Лукашенко. По существу Макей был вторым человеком в Беларуси. Первым после Лукашенко. Макей был профессиональным дипломатом и работал министром иностранных дел, а не вторым министром обороны.

Макей поддерживал связи Беларуси с Европой. Он помог Беларуси избежать части санкций. Т.н. многовекторность Лукашенко держалась на Макее. Макей был непреклонным сторонником сохранения суверенитета Беларуси. При нем поглощение Беларуси Россией было невозможно.

Макей был категорическим противником участия Вооружённых сил РБ в боевых действиях против Украины. Макей пользовался авторитетом у военных. Его опасались в КГБ. Макей участвовал в освобождении российских политзаключённых в Беларуси, насколько мог.

Причины смерти имеют принципиальное значение, конечно. Состояние здоровья Макея не внушало опасений, хотя график работы и нагрузки были запредельными. В естественный характер причин смерти Владимира Макея поверить очень трудно, практически невозможно.

Определить заказчика (заказчиков) вероятного убийства политика можно по перечню его достоинств и потенциальных, но уже невозможных в силу смерти достижений. Беларусь стоит на пороге очень драматических событий. Скорее всего, не только Беларусь.

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