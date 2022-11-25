Telegram-канал «Можем объяснить» — о специальных мамах

Специальные мамы солдат: собеседницами Путина оказались функционеры ОНФ и других провластных движений, чиновницы и единоросски. «МО» удалось идентифицировать некоторых собеседниц.

О проблемах солдат Путину рассказывала московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева — она замдиректора ГБУ Центр досуга и спорта «Юность» и член Отраднинского совета депутатов. Как сказано на ее странице, ее специалитет — «оказание социальной помощи льготным категориям граждан».

Еще одна собеседница президента — руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова. Возглавляет заодно и Ассоциацию председателей советов многоквартирных домов Московской области. В 2016-м попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму (задекларировал 118-метровую квартиру), но не прошла.

Надежда Узунова — в 2019-м была советником по внутренней политике главы Хакасии, а сейчас отвечает в Усть-Абаканском «Боевом братстве» за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. «Надежда Узунова сильно переживала из-за того, что не может перечислить всех представителей бизнес-сообщества, которые откликнулись на беду», — сообщало местное медиа.

Сбором гуманитарки для мобилизованных занимается и член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова.

Поговорить с президентом о бедах матерей приехала и чиновница из Тывы — начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

По левую руку от Путина сидела самая творческая из мам, режиссер Олеся Шигина — она снимает православное патриотическое кино. Например, фильм «Путь» о поездке из Москвы на остров Русский двух подруг. По дороге они заезжают в монастыри, останавливаются в семьях и расспрашивают, чем живет Россия.

Справа от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской «аристократии». Её сыновья — высокопоставленные силовики, командир батальона «Запад-Ахмат» Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба воюют в Украине. Глава Чечни неоднократно называл Рустама Агуева «братом». О «подвигах» Исмаила Агуева Кадыров регулярно рассказывал в своем Telegram-канале.