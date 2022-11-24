274-й день боев: главное

Politico со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что Россия может применить в Украине химическое оружие. Такие меры Москва может использовать в случае серьезных потерь или «полного краха российской армии»‎. Однако в США подчеркивают, что не располагают информацией о том, что такая атака неизбежна. В Пентагоне добавили, что зимой обе стороны конфликта не смогут добиться серьезных успехов до самой весны, интенсивность боевых действий снизится.

На Совбезе ООН президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в преступлениях против человечности. Большинство стран осудили российские массированные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя объяснил попадание в гражданские объекты работой украинской ПВО, а атаки — поставками Украине вооружений от западных союзников.

Представители России и Украины провели переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах 17 ноября. Обсуждалась возможность возобновления экспорта российского аммиака через Украину и обмен военнопленными. Официально стороны не подтверждают факт переговоров.

DW* пишет, что в Беларуси развернули полевой госпиталь для российских военных. В нем работают 124 человека. Госпиталь находится на том же полигоне, где проводят учения. В нем могут принимать до 300 человек в сутки. Часть мест для российских раненых держат и в местных больницах.

Российских военных к боям готовят белорусские инструкторы. Они же тренируют медицинские навыки солдат.

ВВС рассказала, что в Генштабе ВСУ считают, что Беларусь может выставить до 15 тыс. военных для участия в боях в Украине. Они опасаются обострения на границе. При этом в Генштабе считают, что моральный дух белорусских военных низкий, и большинство из них не хочет участвовать в боях в Украине. Привлечь их могут только деньгами.

С октября в Беларусь перебрасывается ограниченная группировка российских войск. Всего в стране планировали разместить до 9 тыс. российских солдат.

На территории Херсонской области нашли тела 432 убитых мирных жителей. Об этом в эфире национального телемарафона заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

«По данным офиса генпрокурора, подтверждено наличие девяти пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Также найдены тела 432 гражданских, которые были убиты», — сказал он.

«Вот так»‎ вечером сообщил, что в Херсоне были слышны взрывы. Загорелись два жилых дома. Взрывы были и в занятом российскими войсками Мелитополе.

Украина и Россия провели второй подряд обмен пленными. Вчера — по формуле 35 на 35, сегодня — 50 на 50. Российских солдат доставят в Москву на лечение и реабилитацию. Украинская сторона сообщила, что в страну вернулись два офицера и 48 рядовых и сержантов. Они участвовали в боях за Мариуполь, «Азовсталь»‎, остров Змеиный и Чернобыльскую АЭС.

Разведка Британии считает, что за последние две недели Россия могла перебросить основные подразделения ВДВ на Донецкий и Луганский фронты на Донбассе. Они будут оборонять фронт на линии Кременная–Сватово и могут усилить наступление на Бахмут. В сентябре-октябре большая часть сильно ослабленных частей ВДВ была ​​на обороне Херсонской области. Некоторые подразделения ВДВ усилили мобилизованными. Хотя они плохо подготовлены и скорее всего не добавят, а только снизят потенциал подразделений.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что массированные удары по Украине призваны подорвать волю украинцев. В стране массовые перебои в поставках электроэнергии, отопления и водоснабжения. По мнению экспертов, подобные атаки могут повториться, несмотря на истощение запаса российских ракет. Но волю украинцев к победе вряд ли это подорвет.

В ISW обращают внимание на то, что российские политики продолжают открыто пропагандировать геноцидную риторику в отношении Украины. Например, о существовании украинской нации. Президент России Владимир Путин аналогичным образом использовал подобные геноцидные формулировки, что принципиально несовместимо с призывами к переговорам.

Также скорее всего Кремль не отказался от своих максималистских целей по восстановлению контроля над Украиной, но пытается запутать и ввести в заблуждение западные страны, чтобы заставить Украину пойти на переговоры о мире. При этом замалчивание целей запутывает и провоенных блогеров. Даже связанные с ЧВК «Вагнер»‎ блогеры писали, что «Россия ведет бесцельную войну без четкой цели»‎.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом»‎.