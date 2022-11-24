«Можем объяснить»: мобилизованным из Серпухова, брошенным под Луганском, угрожают трибуналом

Мобилизованные из подмосковного Серпухова, брошенные командованием под Луганском, рассказали близким, что им угрожают трибуналом. Военные отказываются разоружаться и заявляют о готовности воевать — но не на передовой. Об этом Telegram-каналу «Можем объяснить» сообщили родственники солдат.

«Сегодня с ребятами разговаривал прокурор. Они выдвинули требования. Готовы воевать на второй-третьей линии, но не на первой», — сообщила одна из собеседниц канала.

Родственница одного из мобилизованных добавила, что те «вооружены до зубов, насобирали патронов, оружия» и теперь отказываются разоружаться. Тем временем прокурор угрожает военным трибуналом за то, что они записали и распространили видео с критикой в адрес командования. В своем видеообращении они рассказали, что оказались брошены на передовой в Луганской области без какого-либо снаряжения и были отданы «на растерзание врагу».