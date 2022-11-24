Тела более 430 убитых мирных жителей обнаружили в освобожденной Херсонской области

На деоккупированной территории Херсонской области нашли тела 432 убитых мирных жителей. Об этом в эфире национального телемарафона заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

«По данным офиса генпрокурора, подтверждено наличие девяти пыточных на освобожденной территории Херсонской области. Также найдены тела 432 гражданских, которые были убиты», — сказал он.

Костин добавил, что в Херсонской области работают 12 прокурорских групп. По его словам, на освобожденной территории сохраняется высокая угроза из-за минирования и регулярных обстрелов со стороны российских войск.