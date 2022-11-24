В Крымске местный житель застрелил трех человек и покончил с собой

UPD: Стрелявший в Крымске знал двух из троих убитых им человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело об убийстве троих человек и покушении на убийство четвертого.

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Крымске Краснодарского края. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МВД региона.

По данным Telegram-канала «112», стрельбу открыл некий Владимир Жиров. Он проиграл суд бывшей супруге Галине и ее сыну по делу о неосновательном обогащении. После приговора он преследовал ее, а после — застрелил мужчину, который за нее заступился. После этого он убил еще двух человек, сел в машину, поехал к сыну и застрелился в машине около его дома.