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#Новости

Европарламент одобрил запрет на выдачу виз обладателям российских загранпаспортов, выданных в аннексированных областях Украины

24.11.2022

Запрет также распространяется на жителей Абхазии и Южной Осетии

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