Reuters: Россия и Украина провели переговоры в ОАЭ

Российская и украинская делегации 17 ноября провели встречу в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), чтобы обсудить обмен военнопленными и экспорт российского аммиака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, переговоры проходили в Абу-Даби. Стороны обсудили возможный обмен военнопленными и возобновление экспорта российского аммиака через украинские порты — данное вещество используется для производства удобрений. Собеседники агентства уточнили, что главной целью переговоров было снятие ограничений на глобальные поставки продовольствия, при этом представители ООН на встрече не присутствовали.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил Reuters, что «освобождение наших военнопленных является частью переговоров об открытии экспорта российского аммиака». Однако информацию о встрече российской и украинской делегаций в Абу-Даби он не подтвердил.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о переговоров Москвы и Киева в ОАЭ. «Ничего не могу сказать. В первый раз об этом слышу», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

