Казахстан потребовал от РФ отреагировать на прозвучавшие в программе Соловьева высказывания о «нацистских процессах» в республике

Депутат верхней палаты парламента Казахстана, председатель сенатского комитета по международным отношениям, обороне и безопасности республики Мухтар Кул-Мухаммед выступил с требованиям к властям РФ «предметно отреагировать» на высказывания «эксперта» Дмитрия Дробницкого в программе пропагандиста Владимира Соловьева.

Политический скандал разразился после того, как Дробницкий в эфире программы «Соловьев LIVE» заявил, что следующей страной, в которой Россия обнаружит нацистов, может стать Казахстан. Ведущий программы к этому высказыванию добавил, что именно с Казахстаном у России самая протяженная граница, и в республике проживает большой процент русскоязычного населения.

Мухтар Кул-Мухаммед указал, что Казахстан не стал бы обращать внимание на подобные высказывания, если бы они не прозвучали в эфире государственного телеканала «дружеской» России, с которой республика состоит в Евразийском экономическом союзе и ОДКБ.

«Поскольку подобные акцентированные, целенаправленные выпады российских политиков давно стали системными на шоу Соловьева, то они, несомненно, заслуживают предметного реагирования со стороны федеральных властей России. Казахстан вот уже более 30 лет является независимым государством. И пора Соловьеву и ему подобным политиканам понять очевидную истину и научиться считаться с новой геополитической реальностью», — заявил Кул-Мухаммед в своем видеообращении.

Тем временем в Кремле заявили, что прозвучавшие в эфире «Соловьев LIVE» заявления не отражают официальную позицию РФ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал «не слушать и не смотреть» подобного рода «политологов» на федеральных телеканалах. Сам Соловьев заявил, что в России действует «свобода слова», и призвал власти Казахстана «успокоиться».