Экс-координаторов штабов* Навального** в Иркутске и Кемерове внесли в реестр экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов бывших координаторов штабов* Навального** в Иркутске и Кемерове — Сергея Беспалова и Станислава Калиниченко. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Экс-координатор иркутского штаба* Навального** Сергей Беспалов в настоящее время находится за пределами России. Он покинул страну после того, как летом 2020 года активистка Национально-освободительного движения (НОД) обратилась в полицию, заявив, что тот якобы ударил ее по руке. После этого в отношении Беспалова возбудили уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. На следующий день он покинул Россию. Его местонахождение неизвестно.

Экс-координатор кемеровского штаба* Навального** также отказался раскрывать свое местонахождение. Он не стал отвечать на соответствующий вопрос «Дождя»***.

*Штабы Навального** признаны «экстремистскими» и их деятельность на территории России запрещена.

**Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».



***«Дождь» Минюст РФ считает «иностранным агентом»