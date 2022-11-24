В Чечне возбудили уголовное дело в отношении бывшего чеченского полевого командира Ахмеда Закаева

Чеченское подразделение ФСБ возбудило уголовное дело о создании террористического сообщества в отношении премьер-министра непризнанной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ региона. Его подозревают в формировании чеченского батальона в составе Вооруженных сил Украины.

«По материалам УФСБ России по Чеченской Республике СУ СК России по ЧР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.4 УК России «Создание террористического сообщества» в отношении Закаева Ахмеда Хамитовича. Закаев, находясь на территории Республики Украина, принимал участие в создании террористического сообщества «Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия»*, — говорится в сообщении.

Закаев объявил о создании Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Ичкерии еще в июле. Командиром подразделения был назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Как обращает внимание «Кавказ.Реалии»**, это четвертое вооруженное формирование, в составе которого воют чеченцы, выступающие за независимость Чечни.

*Отдельный батальон особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия признан в России террористическим.

**«Кавказ.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом»