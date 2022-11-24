Чеченцев, сбежавших от мобилизации в Хорватию и Австрию, удерживают в депортационных тюрьмах как экстремистов

В Хорватии продолжают удерживать по меньшей мере одиннадцать уроженцев Чечни, сбежавших из России в связи с мобилизацией. Их подозревают в связях с радикалами и держат в миграционной тюрьме, сообщает «Кавказ.Реалии»*. Теперь им грозит депортация на родину, несмотря на запрос о международной защите. Изданию удалось связаться с одним из задержанных. Он рассказал журналистам об условиях содержания в хорватской депортационной тюрьме.

24-летний собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, рассказал, что его вместе с другими чеченцами привезли в депортационную тюрьму обманом. Предлоги были разными: от тестирования на ковид до проверки личности. Сам он содержится под стражей уже больше месяца, хотя ему обещали, что срок задержания составит не более восьми дней. Он, как и другие его земляки, сбежал из России, спасаясь от мобилизации. Маршрут у них был одинаковый: через Грузию в Турцию, а после — в Хорватию. Собеседник «Кавказ.Реалий»* подчеркивает, что никто из чеченцев не собирался там оставаться, они планировали ехать дальше в Евросоюз для получения международной защиты.

«Задерживают только мужчин, нас здесь держат как экстремистов. Некоторые ехали семьями, жен и детей помещают в обычный лагерь для беженцев, а нас в эту тюрьму. У одного из задержанных жена была на поздних сроках беременности, ребенок родился уже в лагере», — рассказал собеседник издания.

По его словам, условия содержания оставляют желать лучшего. Его вместе с другими чеченцами намеренно провоцируют на конфликты — угрожают избиением и пытками, выбивают еду из рук, хватают за одежду. Медицинской помощи задержанным не оказывают, а кормят их в основном консервами.

Основанием для задержания стали подозрения «в связях с исламским радикализмом». При этом никто из 11 известных собеседнику мигрантов из Чечни не разделяет радикальный ислам, а также не посещал Сирию или Египет. Более того, многие из задержанных выехали за пределы России впервые.

«Кавказ.Реалии»* направил запрос в МВД Хорватии, однако ответа от ведомства не получил. При этом на ситуацию отреагировали в аппарате уполномоченного по правам человека страны. Там сообщили, что «возбудили дело по этому вопросу» и смогут прокомментировать произошедшее позже. Хорватский Центр исследования мира также не смог добиться от властей ответа на свой запрос.

«Вызывает беспокойство то, что власти не отвечают на запросы по ним. Учитывая, что речь идет в общей сложности о пятидесяти лицах, в том числе просителях убежища, возможно, что это ошибочное политическое решение, которое обвиняет лиц, спасающихся от насильственной мобилизации в путинской войне в Украине, в экстремизме», — отметила представитель Центра Сара Кекуш, добавив, что система предоставления убежища в стране «неадекватна уже почти два десятилетия».

Кроме того, общественности стало известно о задержании двух чеченцев в Австрии — их также поместили в депортационную тюрьму, откуда планируют отправить в Хорватию, а затем — в Россию. Представитель Чеченской республики Ичкерия за рубежом в Австрии Роза Дунаева сообщила, что силовики не выпускают молодых людей, ожидая ответа от хорватских властей. При этом семьи этих чеченцев от них отказались — после их отъезда к ним приходили кадыровцы. Власти требуют от них отказаться от запроса на убежище и вернуться в Россию.

*«Кавказ.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».