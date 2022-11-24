В Махачкале на дизайнерку Эльнару Аскерову составили протокол о «пропаганде ЛГБТ» из-за показа мод

Полиция в Махачкале составила протокол о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних на местную дизайнерку Эльнару Аскерову. Поводом стал показ мод, в котором принимали участие мужчины с макияжем. Об этом «Медиазоне»* рассказали правозащитники из «СК SOS».

Аскеровой вменяют 2-ю часть статьи 6.21 КоАП РФ — распространение «пропаганды нетрадиционных ценностей» среди несовершеннолетних с использованием СМИ и Интернета. При этом ролик с показа мод, который прошел 18 октября, опубликовала не она, а случайный прохожий, возмутившийся участием в дефиле мужчин с макияжем. Составленный на нее протокол Советский районный суд Махачкалы рассмотрит 25 ноября.

Правозащитники «СК SOS» рассказали «Медиазоне»*, что один из участников дефиле был одет в белый костюм, другой — в блестящий серый. Сама Аскерова объяснила, что продемонстрированные образы были сценическими, а гостями на шоу были женщины — в основном ее подруги и знакомые.

Мужчина, который выложил ролик с показа в сеть, случайно увидел выступление мужчин через окно и начал съемку. В ответ на просьбу выключить камеру, он повел себя агрессивно и стал угрожать тем, что «позовет 15-20 человек». Сейчас молодым людям, принимавшим участие в показе, поступают угрозы.

*«Медиазону» Минюст РФ считает «иностранным агентом».