Close

#Новости

Соратники Навального* призывают писать в Европарламент, чтобы ускорить введение санкций против лиц из «списка 6000»

24.11.2022

Соответствующая инструкция опубликована на сайте ФБК**

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального* призвали сторонников писать в Европарламент с просьбой ввести санкции против соратников Владимира Путина, внесенных в список «коррупционеров и разжигателей войны». Соответствующая инструкция опубликована на сайте ФБК**.

ФБК регулярно обновляет «список 6000», в который вносит имена «коррупционеров и разжигателей войны». Соратники оппозиционера призывают страны Запада вводить против них персональные санкции, однако далеко не все из них попали под ограничения. 

На сайте Фонда** опубликована инструкция из пяти шагов, с помощью которой любой желающий может обратиться к одному из депутатов Европарламента. Их контакты можно найти в отдельном списке или на сайте парламента ЕС. 

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».

**ФБК российские власти признали «экстремистской организацией», его деятельность запрещена в России

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.