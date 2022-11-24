Соратники Навального* призывают писать в Европарламент, чтобы ускорить введение санкций против лиц из «списка 6000»

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального* призвали сторонников писать в Европарламент с просьбой ввести санкции против соратников Владимира Путина, внесенных в список «коррупционеров и разжигателей войны». Соответствующая инструкция опубликована на сайте ФБК**.

ФБК регулярно обновляет «список 6000», в который вносит имена «коррупционеров и разжигателей войны». Соратники оппозиционера призывают страны Запада вводить против них персональные санкции, однако далеко не все из них попали под ограничения.

На сайте Фонда** опубликована инструкция из пяти шагов, с помощью которой любой желающий может обратиться к одному из депутатов Европарламента. Их контакты можно найти в отдельном списке или на сайте парламента ЕС.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».

**ФБК российские власти признали «экстремистской организацией», его деятельность запрещена в России

