Amnesty International осудила российские власти за репрессии в отношении СМИ и активистов

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад «Тебя все равно задержат», в котором раскритиковала российские власти за репрессии в отношении независимых СМИ и гражданских активистов. Документ опубликован на сайте организации в четверг.

«Мы видим, как российские власти не только делают все, чтобы пресечь любой протест, каким бы мирным он ни был, и жестоко наказать за него, — они пытаются не допустить, чтобы такие протесты вообще стали достоянием общественности», — говорится в докладе.

Правозащитники также обратили внимание на законопроекты, которые применяют против независимых журналистов и гражданских активистов, выступающих против боевых действий в Украине. Речь, в частности, идет о законах о распространении военных «фейков» и «дискредитации» российской армии. По данным статьям предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в Amnesty International указала, что ограничению свободы слова содействует закон, позволяющий прокуратуре во внесудебном порядке блокировать СМИ, которые якобы распространяют «заведомо ложную» или «дискредитирующую» российскую армию информацию, а также выступают за введение антироссийских санкций.

«Возмутительная практика преследований участников мирных протестов, репортеров и лиц, ведущих мониторинг, должна немедленно прекратиться. Репрессивные российские правовые нормы, ограничивающие свободу выражения мнений, должны быть отменены», — заявили в Amnesty International.