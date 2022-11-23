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#Новости

Родителей Ильи Яшина* задержали после заседания суда

23.11.2022

Вместе с ними задержана журналистка и еще несколько человек

Сегодня после суда по делу о «фейках» про армию‎ против Ильи Яшина* задержали его мать и отца. Как пишет SOTA, вместе с ними задержаны журналистка и еще несколько человек. 

Валерий Яшин хотел поговорить с сыном, но судебные приставы начали выгонять всех из зала. Отца Яшина* вытолкали к лифту, потом повалили на пол, скрутили и затолкали в лифт. Туда же впихнули и маму политика. Видео жестокого задержания нескольких журналистов потребовали удалить. 

«На всех, кого затолкали в лифт, составляют протоколы. А Валерия Яшина собираются везти в отдел полиции», —  рассказал адвокат Михаил Бирюков журналистам.

Суд сегодня продлил срок содержания под стражей Илье Яшину на полгода. 


Видео: SOTAvision


*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎. 



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