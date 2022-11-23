Родителей Ильи Яшина* задержали после заседания суда

Сегодня после суда по делу о «фейках» про армию‎ против Ильи Яшина* задержали его мать и отца. Как пишет SOTA, вместе с ними задержаны журналистка и еще несколько человек.

Валерий Яшин хотел поговорить с сыном, но судебные приставы начали выгонять всех из зала. Отца Яшина* вытолкали к лифту, потом повалили на пол, скрутили и затолкали в лифт. Туда же впихнули и маму политика. Видео жестокого задержания нескольких журналистов потребовали удалить.

«На всех, кого затолкали в лифт, составляют протоколы. А Валерия Яшина собираются везти в отдел полиции», — рассказал адвокат Михаил Бирюков журналистам.

Суд сегодня продлил срок содержания под стражей Илье Яшину на полгода.

Видео: SOTAvision

*Илью Яшина Минюст России считает «иностранным агентом»‎.