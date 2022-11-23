Художник Катя Марголис об ужасах войны

Это Киев прямо сейчас. По новостям в тг следишь за временем подлёта ракет. Горят автомобили, горят дома. Гибнут в прямом эфире люди.

Хорошие москвичи берут друг у друга интервью.

Рассказывают о чувствах. Летом о вселенской грусти, когда (нет! вы только подумайте!) на 6-м месяце войн Storytell покинул Россию. Сейчас на 10-м месяце войны о трепете от родного пейзажа за окном. И война у них не война и даже не официозная «СВО», но «беда». И дело отнюдь не во внешней цензуре. Просто грустно и тяжело. Она просто «случилась» (о, опять любимые безличные обороты). «Оно стало рушиться: рушиться — сначала пандемия, а потом 24 февраля»‎. Явления, конечно, одного порядка субъектности.

Но зато самое время поговорить о чувстве счастья, когда идёшь знакомыми до детских припухлых желёз переулками, о том, что твой город это часть тебя, а вне своего языка и гнезда ты, вроде бы, уже и не ты. И не приходит в голову отойти на два шага от этой чудесной картинки на мольберте собственной идентичности.

Всякий художник знает, что от мольберта надо отходить. Большое или кривое видится на расстоянии. Это не менее верно для художника слова. И просто для любого человека.

Роскошь испытывать пронзительное счастье от переулков своего детства теперь оплачена кровью. Не своей, а чужой.

И да, люди уехавшие от лжи и фашизма ощущают точно так же остро чувство дома, обязательства и привязанности, свою принадлежность, свое детство — но готовы оторвать это с мясом и болью и жить с этой раной. Они приносят эту жертву: не мочь взлететь по ступенькам родного дома, не вдыхать запах книг, никогда не увидеть родной аллеи и не шуршать кленовыми листьями под ногами…

Но как всякую настоящую жертву, приносят ее ради чего-то: чтобы жить не во лжи или вне полуправды и насилия, не создавать у детей и у тех же студентов и учеников ощущения нормальности происходящего (по мне — куда лучше говорить по Зуму, но правду, а не обсуждать особенности создания литературных героев на фоне гибели настоящих героев Украины, которых в этой прекрасной российской картине просто нет), не вносить свою лепту в нормализацию зла и в искажение реальности . Но нет: «Дети относятся к этому как к некоторой неизбежности, которая не затрагивает ни душу, ни взгляды. И главное, что, похоже, к этому также относятся те, кто вынуждены преподавать эти уроки»‎. Никаких выводов не сделано. Двоемыслие по-прежнему возводится в добродетель. А душу это, оказывается, не затрагивает.

Дома всем хорошо. Это не доблесть. Доблесть поднять свой голос против. А если эта доблесть или возможность уехать недоступна, как недоступна она большинству обычных людей с родными и близкими — то хотя бы не лепить из своего удобства жить дома добродетели и геройства. Всё честнее.

Отчего-то, когда одни дома взрывают, то острое счастье принадлежности своему дому оказывается чудовищно неуместным. Интересно, почему?

Может, стоит открыть новости? Не отфильтрованную Медузу, а украинские от первого лица в прямом эфире.

«Несколько взрывов в Киеве. В разных районах. Над городом поднимается дым. Есть прилеты. Фото/видео не публикуем».

«Львов полностью обесточен, — Садовой.

«Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях»‎, — сообщил он.

«Последствия удара по жилому дому в Вышгороде: один человек погиб, один ранен…»

«3 человека погибли, 6 ранены в результате сегодняшнего обстрела Киевской области»,‎ — КГВА

«Переговоров не будет»‎, — секретарь СНБО Данилов прокомментировал сегодняшнюю ракетную атаку по Украине.

Сегодня наконец Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма.

Он призывает к всеобъемлющей международной изоляции этого государства.

Впрочем, оно прекрасно изолирует себя само. В ура-патриозме ли, в равнодушии ли, в прекраснодушии — на фоне войны всё едино. В старых песнях о главном главное всегда это сами поющие .

Сегодня же знакомый рассказывал, как сначала помогал украинским беженцам во Франции, а теперь российским недомобилизованным. И какая огромная разница.

Мобилизация существует в их сознании, как шар в вакууме. Это беда, проблема, ужас… но она вообще никак не связана с гибелью украинцев и с собственной ответственностью. Просто «случилось». 21 сентября «девочки и мальчики с перевернутыми лицами». А что к этому времени сотни девочек и особенно мальчиков с развороченными снарядами лицами, с простреленными головами и со связанными руками лежат в земле… ну так «мы-то тут причём?»

Ни один из 40 просящих убежище во Франции бегущих от мобилизации россиян, которыми занимается мой знакомый, в своих показаниях и заявлениях ничего не сказал прямым текстом против вторжения РФ в Украину. Это за скобками. «Когда случилась беда».

В связи с этим прочла несколько неплохих рекомендаций от бывшего президента Эстонии

Тоомаса Хендрика Илвеса, которые привожу ниже:

НЕСКОЛЬКО PR-СОВЕТОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ

1. Перестаньте быть такими самовлюбленными. Не говорите о «плане Маршалла»‎ для России, когда те, кто должны будут его финансировать, ежедневно читают сообщения о новых зверствах в Украине.

2. Не называйте западных людей нацистами за то, что они не хотят, чтобы русские ездили в их страны. Мы видели слишком много плохого поведения (со стороны россиян в Европе. — Ред.), нападок и даже насилия в отношении украинских беженок и граффити с «Z»‎ на стенах тысячелетних соборов, чтобы это терпеть.

3. Не угрожайте нам сценариями ужасных бедствий в случае отказа помочь вам финансово. Это называется шантаж или вымогательство. Никому не нравится, когда у него вымогают деньги.

4. Проявите немного ответственности и раскаяния за преступления России. «Это были не мы»‎ не работает (…)

5. Осуждайте войну против Украины. (Всегда и каждый раз, когда вы что-то пишете или говорите.)

6. Осудите многовековое насилие, империализм и колонизацию соседей России и заявите, что понимаете, что история накладывает особые обязательства на любую будущую Россию.

7. Утверждайте снова и снова, пока сами не начнете в это верить, что у России как страны нет никаких особых прав.

8. Что ваша «культура»‎, какой бы великой она ни была когда-то, не может служить для вас индульгенцией и не дает вам никаких особых привилегий (копия сообщения — правительствам Германии и Франции).

9. Не вспоминайте убедительно опровергнутую теорию из школьного учебника о том, что Версальский договор привел к Гитлеру. Это была немецкая пиар-уловка. Сам ее автор, Кейнс (великий английский экономист Джон Кейнс. — Ред.), позже сожалел, что отстаивал эту позицию.

10. Поймите, что ваш путь в семью цивилизованных стран, к которым относятся серьезно, будет долгим и тернистым. Он будет внимательно отслеживаться и, возможно, наиболее пристальным образом — именно теми, кого вы больше всех угнетали.

11. Поймите, что в мире есть целый ряд стран, превосходящих Россию по размерам, которые никогда не совершали таких чудовищных преступлений, которые россияне совершили против своих соседей. Эти страны больше заслуживают внимания и помощи, чем вы.

12. Никогда — слышите, никогда — не нойте: «Но русские пострадали больше всех»‎. Что вы причиняете или причинили сами себе — ваше дело. А вот то, что вы натворили с другими, начиная от японцев и дальше вдоль всей вашей границы, вплоть до Финляндии, — касается нас. И, нравится вам это или нет, но те, кто не испытал на себе ваших преступлений, в итоге будут иметь меньше прав высказываться по этому вопросу, чем те, кто испытал.

13. Осознайте, что прежде чем может обсуждаться какой-либо «план Маршалла»‎ (для России. — Ред.),

13A. Украина должна быть восстановлена. Вам придется стать частью этих усилий, не имея права голоса,

и

13B. Вы должны будете активно участвовать в задержании и доставке за границу для суда тысяч ваших военных преступников, от мелких сошек до самых высокопоставленных. И эта работа будет идти с непосредственным участием украинских следователей и полиции. На вашей земле и в ваших архивах.

14. Так или иначе, все вышеперечисленное должно быть выполнено, если вы хотите получить «план Маршалла»‎.

Пора взглянуть фактам в лицо — это жесткий, холодный разговор об ответственности, как ее понимаем мы — те, кому придется платить за любой «план»‎.

Если вам это не нравится, всегда есть альтернативный послевоенный американский план, на который Рузвельт наложил вето, известный как «План Моргентау»‎. Поинтересуйтесь, что это такое.