В Петербурге задержали 18-летнюю девушку, сбежавшую из Ингушетии от домашнего насилия

В Петербурге задержали 18-летнюю девушку, которая сбежала от домашнего насилия из Назрани. Родные задержанной обвинили ее в краже и объявили в розыск. Сейчас она находится в 28-м отделе полиции, сообщает кризисная группа «СК SOS».

18-летняя Лейла Гириева вызвала полицию, когда в квартиру, где она пряталась, начали ломиться ее родственники, от которых она сбежала. Родные обвинили девушку в краже. В «СК SOS» обращают внимание, что девушку сразу объявили в федеральный розыск, хотя изначально должны были объявить в региональный. По мнению правозащитников, это было необходимо, чтобы оперативно установить ее местонахождение. Сейчас девушка находится в 28-м отделе полиции, к ней выехали адвокаты.

Перед тем как вызвать полицию, девушка записала видеообращение, в котором рассказала, что добровольно сбежала из дома 14 ноября, спасаясь от домашнего насилия, и попросила не выдавать ее родственникам. В правозащитной группе «Марем», куда девушка обратилась за помощью, сообщили, что пострадавшую «избивали, контролировали, возили к имамам», а также «внушали, что она одержима шайтанами и прочим непотребством».



