Мобилизованных, задержанных в Белгородской области за невыполнение приказа, вернули в часть под обязательство о явке

Мобилизованных Юрия Дегтярёва и Селиванова (имя точно не известно), которых задержали на плацу в Белгородской области за «неисполнение приказа», отпустили после допросов и вернули в военную часть в Воронеже. Об этом «Верстке» рассказал сам Дегтярёв.

Видео с задержанием мобилизованных было опубликовано в канале «Военный омбудсмен», который принадлежит адвокату Максиму Гребенюку. По его информации, это первые случаи, когда возбуждены дела по новой статье о «невыполнении приказа» (часть 2.1 статьи 332 УК)‎. Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

Как мобилизованный Дегтярев рассказал «Верстке», его вместе с Селивановым не стали арестовывать, а отпустили в военную часть 51025 в Шилово под обязательство о явке к следователю. Военнослужащий добавил, что находился в зоне боевых действий с 6 по 27 октября и готов воевать дальше, но прежде ему необходимо восстановить свои силы.

«Мне нужно восстановить здоровье, собрать личный состав, провести обучение, боевое слаживание, решить личные проблемы и я буду готов отправится на СВО», — сказал Дегтярёв «Вёрстке».

Мобилизованный подтвердил, что его назначили командиром взвода несмотря на отсутствие боевого опыта — все дело в нехватке кадров. Ранее его супруга Татьяна рассказала об этом в беседе с «Полигон. Медиа».

Женщина также сообщила, что роту, в которой находился ее муж, ночью отправили в Луганскую область. Там они попали под обстрел и остались без командования, после чего самостоятельно приняли решение уходить с передовой. После этого мужчин определили в часть в Белгородской области, где их и задержали. До этого их пытались давлением и запугиванием заставить вернуться на фронт.