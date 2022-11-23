Илье Яшину* продлили меру пресечения в виде заключения под стражей еще на полгода

Мещанский районный суд Москвы продлил меру пресечения политику Илье Яшину* до 10 мая 2023 года, сообщает «Медиазона»* со ссылкой на корреспондента из зала суда. Оппозиционер находится под стражей с июля — его обвиняют в распространении военных «фейков».

Прокурор требовал оставить Яшин* под стражей, поскольку у политика в собственности недвижимость в Болгарии. Защита настаивала, что он приобрел квартиру давно и уже долгое время туда не ездил. Адвокат Мария Эйсмонт также обратила внимание, что политик в последний раз ездил за границу в Турцию, откуда, несмотря на угрозу уголовного преследования, вернулся.

Сам Яшин* подчеркнул, что не может оказать давления на свидетелей, так как «настоящий» свидетель лишь один, и им является подполковник ЦПЭ — человек, который носит с собой табельное оружие. Кроме того, Яшин* заявил, что мог бы давно убежать за границу, но он любит свою страну и уверен, что не делает ничего противоправного.

По версии следствия, Яшин* в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционер знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией».

Фото: «Медиазона»*

*Илью Яшина и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами»







