В Москве начали рассматривать дело о «фейках»‎ в отношении Ильи Яшина*

Мещанский районный суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело о военных «фейках» в отношении оппозиционного политика Ильи Яшина*. «Медиазона»* ведет текстовую онлайн-трансляцию из зала суда.

Прокурор Белов просит суд продлить Яшину* меру пресечения в виде заключения под стражу еще на два месяца. Он сослался на то, что у политика в собственности треть квартиры в Болгарии — «недружественного» государства. Адвокат Марина Эйсмонт настаивает, что Яшин* не намерен препятствовать расследованию, а недвижимость в Болгарии приобрел давно. Она также обратила внимание, что политик в последний раз ездил за границу в Турцию, откуда, несмотря на угрозу уголовного преследования, вернулся. Потому, подчеркивает Эйсмонт, Яшин* скрываться не намерен.

Второй адвокат Яшина* Вадим Прохоров согласился с коллегой, отметив, что оппозиционер не был в Болгарии уже несколько лет. Он также попросил суд приобщить к материалам дела поручительства от главреда «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова.

Сам Яшин* подчеркивает, что не может оказать давления на свидетелей, так как «настоящий» свидетель лишь один, и им является подполковник ЦПЭ — человек, который носит с собой табельное оружие. Кроме того, Яшин* заявил, что мог бы давно убежать за границу, но он любит свою страну и уверен, что не делает ничего противоправного.

По версии следствия, Яшин* в апреле 2022 года в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил «заведомо ложные сведения» об убийствах мирных жителей в Буче. В СК считают, что оппозиционер знал, что фото- и видеоматериалы, «опубликованные киевским режимом», якобы являются «провокацией».

*Илью Яшина и «Медиазону» Минюст РФ считает «иностранными агентами»