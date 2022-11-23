Навальный*: «Они вообразили себя Наполеонами, а платят за это те, кого хоронят в гробах со скидкой»‎

«Уже несколько дней нахожусь под большим впечатлением от новой рекламы по радио.

Радио здесь орет постоянно, его включают для того, чтоб зекам сложно было перекрикиваться. Обычные радиостанции, только рекламный блок — это местные вставки. В моем случае — реклама, которую дает бизнес Ковровского района, где находится колония.

Так вот звучит это так: «Провожаем в последний путь от лиц военных до гражданских. Участникам боевых действий и военным скидки. В час утраты звони…»

Вы представляете себе, какие потери на войне с Украиной, сколько сюда везут гробов, если даже в Коврове с населением 134 тысячи человек идёт такая ожесточенная конкурентная борьба за взлетевший рынок ритуальных услуг, что похоронные конторы начали рекламу на радио давать? И это не где-нибудь, а на самом популярным «Русском радио», где, видимо, и самая дорогая реклама.

Вот вам, пожалуйста, роль личности в истории. В этот кошмар нас втравил один-единственный безумный дед, живущий в фантазиях о том, что он полководец, необычайно популярный в Украине.

Сейчас, конечно, и пропагандисты, и чиновники, и разнообразная прислуга яростно и демонстративно выступают за войну. Но теперь мы уже точно знаем, что никто из них не был в курсе планов нападения и не верил в реальность настоящей войны. А многим из них война серьезно мешает, вредит тайному бизнесу и коррупционным схемам.

Ядро принятия решений: Путин — 70 лет, Патрушев — 71 год, Бортников — 71 год, а на троих 212 лет. Ну, пусть не один дед, живущий в фантазиях, а три. Суть от этого не меняется. Они вообразили себя Наполеонами, а платят за это те, кого хоронят в гробах со скидкой»‎.





Оригинал.

*Алексея Навального российские власти внести в списки «террористов и экстремистов»‎.