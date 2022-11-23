Close

#В блогах

Навальный*: «Они вообразили себя Наполеонами, а платят за это те, кого хоронят в гробах со скидкой»‎

23.11.2022

Политик обратил внимание на рекламу в колонии

«Уже несколько дней нахожусь под большим впечатлением от новой рекламы по радио. 

Радио здесь орет постоянно, его включают для того, чтоб зекам сложно было перекрикиваться. Обычные радиостанции, только рекламный блок — это местные вставки. В моем случае — реклама, которую дает бизнес Ковровского района, где находится колония. 

Так вот звучит это так: «Провожаем в последний путь от лиц военных до гражданских. Участникам боевых действий и военным скидки. В час утраты звони…»

Вы представляете себе, какие потери на войне с Украиной, сколько сюда везут гробов, если даже в Коврове с населением 134 тысячи человек идёт такая ожесточенная конкурентная борьба за взлетевший рынок ритуальных услуг, что похоронные конторы начали рекламу на радио давать? И это не где-нибудь, а на самом популярным «Русском радио», где, видимо, и самая дорогая реклама. 

Вот вам, пожалуйста, роль личности в истории. В этот кошмар нас втравил один-единственный безумный дед, живущий в фантазиях о том, что он полководец, необычайно популярный в Украине. 

Сейчас, конечно, и пропагандисты, и чиновники, и разнообразная прислуга яростно и демонстративно выступают за войну. Но теперь мы уже точно знаем, что никто из них не был в курсе планов нападения и не верил в реальность настоящей войны. А многим из них война серьезно мешает, вредит тайному бизнесу и коррупционным схемам. 

Ядро принятия решений: Путин — 70 лет, Патрушев — 71 год, Бортников — 71 год, а на троих 212 лет. Ну, пусть не один дед, живущий в фантазиях, а три. Суть от этого не меняется. Они вообразили себя Наполеонами, а платят за это те, кого хоронят в гробах со скидкой»‎.


Оригинал.

*Алексея Навального российские власти внести в списки «террористов и экстремистов»‎.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.