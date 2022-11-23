РБК: в России выросло число преступлений с использованием оружия, взрывчатки и боеприпасов

За десять месяцев 2022 года в России на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число преступлений с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки, боеприпасов. Как пишет РБК, зарегистрировано 5 тыс. случаев.

Статистику по преступлениям опубликовало МВД. Число преступлений с использованием взрывчатых веществ составило 283 случая — что стало максимумом за последние шесть лет.

Особенно сложная ситуация в Курской области — здесь рост преступлений с использованием оружия и боеприпасов составил 675% к уровню прошлого года. В Белгородской области — 213,3%. На третьем месте — Москва с приростом год к году в 203,2%. Прирост более 100% также в Псковской области (150%), Крыму (133,3%), Тамбовской области (128,6%), Санкт-Петербурге(108,3%) и Саратовской области (105,3%).

В стране выросло на 21,5% количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами.

При этом в целом по стране зарегистрировано на 1,7% меньше (1677,1 тыс.) преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Рост преступности отмечен в 29 регионах, а в 56, напротив, снижение.