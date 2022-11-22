Прокуратура записала в активисты «Весны»* Сашу Скочиленко и других фигурантов петербургского «антивоенного дела»

Прокуратура Петербурга записала в активисты оппозиционного демократического движения «Весна»* всех фигурантов «антивоенного дела» в городе — Сашу Скочиленко, Захара Татуйко, Валерия Дубенка, Игоря Мальцева, Викторию Петрову и других. Об этом сообщает «Первый отдел».

Сегодня в Петербурге состоялось слушание по делу о признании «Весны»* экстремистской организацией. Сторона обвинения пыталась доказать экстремистский характер движения, записав в его активисты всех фигурантов антивоенных дел в городе. В свою очередь адвокаты обратили внимание суда на то, что все перечисленные лица никогда не состояли в оппозиционном движении. «Первый отдел» назвал действия гособвинения «вопиющим нарушением в деле».

В ходе заседания защита представила суду десяток ходатайств. В частности, адвокаты попросили приобщить к материалам дела заключение политолога, решения суда по административным заявлениям экс-кандидата в мундепы Павла Чупрунова, документ о рассмотрении в ЕСПЧ дела против координатора движения, а также положительные характеристики «Весны»* от международных организаций. Кроме того, защита просила исключить недопустимые доказательства и потребовала отвода прокурора. Большинство ходатайств суд удовлетворил, но в отводе отказал.

*«Весну»‎ Минюст России считает «иностранным агентом»‎.