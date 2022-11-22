Последнее слово Андрея Пивоварова* в суде

«В прениях я хотел донести одну простую, но очень важную мысль — соблюдайте ваш закон. Он мне не нравится, я со многим в этом законе не согласен, но даже действующий уголовный кодекс и УПК, если следствие и суды будут проходить строго в соответствии с ними, вернут в наше общество существенную долю законности.

А если заработает даже нынешняя, пусть и переписанная Конституция, можно вообще говорить о повороте к правовому государству. В России, в обществе законность попросту отсутствует. Нет и справедливости — мне кажется, что это ключевой вопрос.

Сейчас почти каждый день принимаются новые законы со все более жесткими сроками. Вводятся новые запреты. Есть ли у граждан возможность не согласиться с этими решениями? Нет! Есть ли у них чувство защищенности и уверенности, что все это делается в их интересах? Конечно же, нет.

Я уже больше года в тюрьме и все время встречаю абсолютное недоверие к правоохранительной и судебной системе. Люди не верят, что на следствии, суде они могут что-то доказать. Максимум, на который они могут рассчитывать, оказавшись по эту сторону решетки — «порешать» или договориться. Никто не надеется на соблюдение прав и презумпцию невиновности.

Следователям и оперативникам нужны показатели — «палки», прокурорам — хорошая статистика, а суды не выходят за рамки 1% оправдательных приговоров.

У следователей, прокуроров и суда есть свои интересы. Только вот права и интересы людей не учитываются. А по своей сути правоохранительная система и должна существовать для защиты общества, а не для его запугивания.

Отсутствие правосудия и есть главная угроза для конституционного строя и безопасности государства, а не мифическая «нежелательная организация», руководство которой мне вменяют.

Кому-то это может показаться не столь важным на фоне происходящего в Украине, падающей экономики, коррупции — а как а по мне, с этого все и началось. Отсутствие работающих законов, обязательных для всех, и породило ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся.

Более 99% обвинительных приговоров по уголовным делам. Примерно такой же результат в спорах с избирательными комиссиями. В любом отстаивании своих прав шансы на то, что суд примет сторону гражданина, а не государства минимальны.

Только из последнего: верит ли кто-то, что журналисту Ивану Сафронову на законных основаниях дали 22 года? Вдумайтесь, 22 года по абсолютно развалившемуся делу? Что старейшие и уважаемые в нашем обществе «Мемориал» и «Новую газету» действительно закрыли из-за каких-то нарушений закона? Вы правда думаете, что сотням московских кандидатов в муниципальные депутаты отказали в праве участия в выборах по «объективным» причинам? Или что за слова, высказанную позицию, можно давать 7 лет колонии, как депутату Алексею Горинову? Вы правда думаете, что за слова вообще можно сажать?

Я уверен, что общество все это видит и понимает. Я уверен, что понимают это и те, кто запрашивают и выносят эти приговоры. Здесь все всё понимают — и это и есть самый главный удар по безопасности, да и в целом по государству.

Дело не только в искалеченных судьбах людей, хотя каждое несправедливое решение — это трагедия. Каждое такое дело дает понятный сигнал — здесь закона нет, право не работает. Это означает опасность, риски. Зачем тогда вкладывать усилия, деньги, если их могут в любой момент уничтожить, отнять? Зачем что-то планировать в долгую? Нас сейчас усиленно призывают «импортозамещать» — но как делать что-то всерьез, если в стране работает только право сильного?

Такое общество может быть удобно для решения сиюминутных задач — подавления оппозиции, захвата ценных активов, трудоустройства лояльных и верных.

А дальше все катится к черту. Умные и талантливые начинают уезжать, переносить свою активность в те страны, где это безопасно и есть хоть какие-то гарантии сохранения сделанного. Где знаешь, что не окажешься в колонии в г. Приморск-Ахтарск просто за взгляды.

Те, кто останутся, вряд ли рискнут иметь дело с государством, двигать вперед науку или образование. Примеры ректора Мау и декана Зуева ярко показали, что и условным лоялистам не дают никаких гарантий. В природе подобное называется «эрозия почвы». На земле, где не работают законы, не вырастет ничего. Бесправие вымывает самый ценный людской класс — русский чернозем. И сколько потом не заливай остатками бабла и обещаниями — ничего не вырастет.

Отсутствие права в обществе равно отрицательному кадровому отбору. Уже сейчас мы видим это на примере провала импортозамещения, слабости промышленности, развала армии. Мне вот сейчас даже трудно назвать сферу, где у нас все прекрасно, но хотя бы хорошо — может быть балет. Но одним балетом сыт не будешь.

Нет ни одной страны, где не работающая, а репрессивная правоохранительная система приводила бы к процветанию и счастью людей. Мы знаем только обратные примеры. И такая система с каждым днем уничтожает в людях базовое чувство, на котором и держится современное общество — веру в то, что государство гарантирует справедливость и защищенность. И именно это и есть главная угроза конституционному строю.

Сейчас вам предстоит вынести решение по лишь одному, малому эпизоду — моему делу.

Часто можно услышать, что, мол, вы хотите от судей? Они просто применят те законы, которые принимают другие люди. Что они не могут изменить эти нормы. Не надо судить меня по идеальным законам, которых нет. Судите по тем, что есть. У вас на столе УК, УПК и материалы дела. Этого достаточно для пересмотра приговора.

А моя совесть чиста, я знаю, что невиновен и более того, знаю, что когда-нибудь наша страна станет по-настоящему правовым государством. Именно за это я всегда выступал и именно поэтому оказался тут»‎.

Последнее слово опубликовала «Команда Пивоварова».

*«Открытую Россию»‎ российские власти считают «нежелательной организацией»‎.

*Андре Пивоварова Минюст России считает «иностранным агентом»‎.