В «фейках»‎ про армию обвинили дирижера и композитора Прохора Протасова

«Сетевые свободы» сообщили, что в России начался первый заочный процесс по уголовному делу о «военном фейке» (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК). Обвиняемый — дирижер и композитор Прохор Протасов, который живет в США.
Дело рассматривает Первомайский районный суд Кирова. Протасов — автор городского гимна, выпускник Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Об уголовном деле он узнал только на этой неделе, но рассмотрение началось еще 8 ноября.
Ни суд, ни адвокат по назначению не пытались связаться с обвиняемым. Следующее заседание пройдет 23 ноября.
Обыск в квартире родителей Протасова прошел в августе. Поводом для преследования стало видео во «Вконтакте» об убийствах мирных жителей в Буче и взрыве торгового центра в Кременчуге.