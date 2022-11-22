В «фейках»‎ про армию обвинили дирижера и композитора Прохора Протасова

«Сетевые свободы»‎ сообщили, что в России начался первый заочный процесс по уголовному делу о «военном фейке»‎ (п.«д» ч.2 ст.207.3 УК). Обвиняемый — дирижер и композитор Прохор Протасов, который живет в США.

Дело рассматривает Первомайский районный суд Кирова. Протасов — автор городского гимна, выпускник Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Об уголовном деле он узнал только на этой неделе, но рассмотрение началось еще 8 ноября.

Ни суд, ни адвокат по назначению не пытались связаться с обвиняемым. Следующее заседание пройдет 23 ноября.

Обыск в квартире родителей Протасова прошел в августе. Поводом для преследования стало видео во «Вконтакте»‎ об убийствах мирных жителей в Буче и взрыве торгового центра в Кременчуге.