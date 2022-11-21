НАТО признала Россию террористическим государством

Парламентская ассамблея НАТО единогласно признала Российскую Федерацию террористическим государством и призвала создать Международный трибунал по расследованию военных преступлений, совершенных российской стороной. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины Егор Чернев.

«Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный международный трибунал по российской агрессии и признала его государством-террористическим», — написал он в своих соцсетях, подчеркнув, что предложение украинской делегации поддержали все 30 стран-участниц Альянса.

Тем временем на сайте парламентской ассамблеи Североатлантического альянса опубликована резолюция, в которой страны-участницы НАТО призывают «четко заявить, что российское государство при нынешнем режиме является террористическим».

Документ также признает, что Евро-Атлантический регион больше не является мирным и что обстановка в сфере глобальной безопасности серьезно ухудшились после российского вторжения в Украину.