В Москве задержали участницу акции «NO NUKES» Марию Волох

В Москве задержали активистку партии «Яблоко» Марию Волох, сообщает «ОВД-Инфо». Вчера она вместе с другими активистками провела антивоенную акцию у здания Минобороны РФ.

Полицейские задержали Марию Волох в кальянной возле ее дома, где она ждала адвоката и журналистов, чтобы вместе с ними пойти к квартире, где ее ждали силовики. Сразу после задержания активистку отвезли в ОВД «Арбат». Адвоката от «ОВД-Инфо» Никиту Спивака, который представляет интересы активистки, сперва пустили внутрь, однако вскоре выгнали, заявив, что ему «не положено тут находиться». Что именно вменяют Волох, пока неизвестно.

Вчера активистки Мария Волох, Мария Баландина, Виктория Макеева и Ирина Родионова вышли к зданию Минобороны в защитных костюмах с надписями «NO NUKES» и зажгли фаеры. Баландину и Родионову пригласили в ОВД «Арбат» для дачи объяснений, тем временем до Макеевой силовикам дозвониться не удалось.

Фото: SOTA