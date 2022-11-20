Симфония правды и вымысла

FINANCIAL TIMES

Еще за год до премьеры пятого сезона сериала «Корона» зрители смогли увидеть актрису Элизабет Дебики на фотографиях папарацци. На них актриса одета в ремейк знаменитого «Платья мести» – черного платья от Кристины Стамбольян выше колен с открытыми плечами, что необычно для нарядов членов королевской семьи. Диана надела его в 1994 году – и тогда все поняли это как ответную реакцию на признание принца Чарльза в неверности.

Фотографии Дебики и Дианы заполонили социальные сети, став радостью для комментаторов, взявшихся обсуждать эти образы. Журнал Vogue счел платье «удивительно похожим» на оригинальный дизайн, а журнал People назвал его «сшитым идеально».

В этом заключается секрет того, что люди находят восхитительным – и провокационным – в сериале «Корона». Сюжет сериала проходит по тонкой грани между фактами и вымыслом, добавляя пересказ реальных событий выдуманными диалогами. В этом искусстве важную роль играют костюмы, придавая пышной постановке дополнительную силу достоверности.

Из-за этих размытых границ выход пятого сезона на этой неделе, всего через два месяца после смерти королевы Елизаветы II, вызвал вихрь споров. Дама Джуди Денч написала в письме в «Таймс», что это «несправедливо по отношению к людям и наносит ущерб институту, который они представляют». Лауреат Оскара даже предложила начинать каждый эпизод с дисклеймера, согласно которому персонажи и их действия не имеют отношения к реальным событиям и людям.

Не только сценарий авторства режиссера Питера Моргана варьируется между тем, что произошло на самом деле, и тем, что придумал автор, но и набор костюмов является амальгамой точных копий конкретных вещей, различных стилей и полностью воображаемыми нарядов.

Как говорит художник по костюмам Эми Робертс, те ансамбли, которые сразу же узнаются на экране, играют важную роль в создании правдоподобности. На всех униформах кропотливо размещается каждая медаль. «Это должно быть точно. – говорит Робертс. – Это основа всего произведения». В одной сцене Имельда Стонтон в роли стареющей королевы Елизаветы II произносит известную речь «Ужасный год» (Annus Horribilis). Актриса одета в темно-зеленый костюм, который почти полностью соответствует тому, который носила королева, вплоть до деталей рукавов.

Воссоздать такие костюмы гораздо сложнее, чем кажется. То же «Платье мести» с его приталенным лифом и нежным шифоном, по словам Робертс, было «очень сложным в изготовлении». Пришлось изменить и пропорции, чтобы подогнать его под фигуру Дебики, которая отличается от фигуры Дианы. Кожа актрисы по природе бледнее, чем у принцессы, и, по словам дизайнера причесок и макияжа Кейт Холл, требовалась «трансформация от макушки до пят». Дизайнерам и визажистам «приходилось постоянно прибегать к загару и макияжу, чтобы сделать актрису ближе к той Диане, которую мы помним».

В сериале проходит период с 1950-х годов, когда юная принцесса Елизавета взошла на трон, до 1990-х годов – и то время многие зрители пережили сами. Так же, как сценарий проходит по грани между воображаемым и реальным, визажисты «Короны» искали точки соприкосновения между актерами и их персонажами. Холл и ее команда, занимавшаяся всеми париками, уделяли особое внимание форме и силуэту каждого персонажа. «Мы работали над тем, чтобы передать и личность актера, иначе получится пародия. – говорит Холл. – Я всегда считаю, что если кто-то похож на себя со спины, то это наша удача».

Далее эстафета передается зрителю. «Я полагаюсь на интеллект и зрелость зрителей, и они сами смогут заполнить пробелы. – говорит Холл. – Чтобы проникнуться драмой, не нужно, чтобы актеру наклеивали нос».

Более 90% костюмов для актеров шьется, но в этом сезоне команда решила походить по винтажным магазинам, особенно в поисках костюмов для Дианы. «Сейчас это стало доступно, и вы можете приобрести безупречные вещи.– говорит помощник художника по костюмам и главный закупщик Сидони Робертс. – Диана – это 1990-е годы, она – олицетворение моды тех лет».

Как и в жизни, в сериале Диана – звезда стиля



Стиль принцессы эволюционировал от стоячих воротничков, которые она носила в ранние годы, к элегантным водолазкам с пиджаками и юбочным костюмам. В костюмерном отделе уже легко собирают костюмы в стилях, которым обычно следовала Диана, иногда возвращаясь к ее более яркому стилю 1980-х годов, а затем оптимизируют каждый ансамбль, чтобы сейчас он выглядел чуть менее устаревшим. Красное клетчатое пальто и шляпка с вуалью, которые в фильме можно увидеть на рождественской прогулке королевской семьи, настолько шикарны, что их вполне могла бы носить сегодня Кэтрин, принцесса Уэльская. Во всех сериях также присутствуют любимые вещи Дианы – включая трио свитшотов с лого Гарварда, Virgin Atlantic и Британского фонда легких, которые были воссозданы с разрешения правообладателей.

Большая часть событий истории Дианы в этом сезоне происходит за закрытыми дверями: после разрыва с Чарльзом принцесса удалилась от публичной жизни. В «Короне» ее часто можно видеть в покоях Кенсингтонском дворца, и это порадовало художников по костюмам, дав им возможность проявить немного больше творческой свободы. По словам Сидони Робертс, после того, как сериал завоевал доверие зрителей, у ее команды появилось больше простора: «Сначала вы приводите зрителей туда, где они все сами узнают, а затем переносите в другое место». Домашний стиль Дианы в «Короне» выглядит правдоподобно и шикарно – это свободные свитеры толстой вязки, водолазки без рукавов и черные укороченные брюки.

Все вещи даже в самых коротких эпизодах серий внимательно продуманы до деталей. Одно из любимых творений художников по костюмам появляется на экране всего на несколько секунд – это бархатный халат супруги короля Эдуарда VIII Уоллис Симпсон с рисунком в тон обоям. Вдова отрекшегося от престола короля умирает, страдая от артрита и деменции. «Она как будто растворяется в стенах», – говорит Сидони Робертс.

Повествование в этом сезоне переходит к более грустным страницы жизни героев, и соответственно, в гамме костюмов и декораций заметен переход к осенним тонам. «В этих эпизодах присутствует меланхолия. – говорит Эми Робертс. – Вы становитесь старше, ваша семья выросла, ваши ожидания рушатся и рушатся, и это тяжело».

Актриса Элизабет Дебики в сериале "Корона" (слева) и принцесса Диана (1997 год)

Заключительный эпизод пятого сезона завершается всего за несколько недель до смерти Дианы. Зрители видят принцессу в ее спальне, хаотично собирающую вещи для поездки на отдых на юг Франции. Это воображаемая сцена, но она уходит корнями в реальный мир, и Диана бросает в чемодан купальник светло-бирюзового цвета. Этот купальник известен по одному из последних фото Дианы – папарацци сняли ее на борту яхты в Средиземном море. В таком же светло-бирюзовом купальнике в той же позе Элизабет Дебики выглядит как близнец принцессы – или как Диана, которая воскресла и всегда будет жить.









На фото: Кадр из сериала «Корона»