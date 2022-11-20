Двоих мобилизованных задержали в Белгородской области за отказ выполнить приказ

В Telegram-канале «Военный омбудсмен»‎ адвокат Максим Гребенюк опубликовал видео с задержанием двоих мобилизованных в Белгородской области. На них завели уголовные дела о «неисполнение приказа, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время, в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях»‎ (ч.2.1 ст.332 УК РФ).

По информации адвоката, это первые возбужденные дела по этой статье. Преступление это небольшой тяжести, наказание — от двух до трех лет лишения свободы. Гребенюк добавил, что не было необходимости задерживать мобилизованных таким демонстративным способом: мужчин забрали из строя на плацу. На видео говорят, что дела возбудили 16 ноября.

«Никакой необходимости задерживать военного, который находится на территории воинской части — нет. В назидание другим, исключительно»‎, — написал адвокат.

Он добавил, что если они не подписали контракт, то дело скорее всего развалится.