«Можем объяснить»: как минимум 27 человек погибли от атак ВСУ в приграничных регионах России

С начала боевых действий по меньшей мере 27 человек погибли в результате обстрелов, воздушных атак и диверсий в приграничных районах России. Такую цифру привел Telegram-канал «Можем объяснить».

По данным журналистов, большинство атак ВСУ произошли осенью. Чаще всего люди погибают в Белгородской области — согласно открытым источникам, там погибли как минимум 22 человека. В Крыму были убиты трое — все они стали жертвами подрыва Крымского моста. При этом в Курской и Брянской областях журналисты насчитали по одному погибшему местному жителю.



