«Кавказ.Реалии»‎*: в Украине погибли еще 11 человек с Юга России и Северного Кавказа

«Кавказ.Реалии»* рассказал, что в Украине погибли 11 человек: пятеро из Дагестана, трое из Ростовской области, двое из Краснодарского края и один человек из Волгоградской области. О погибших стало известно 17 ноября.
О смерти троих военных из Каспийской флотилии рассказали в администрации Каспийска. Родственникам сержанта Замира Мисриханова, старшего прапорщика Байрама Магомедова и сержанта Магомедрасула Расулова вручили награды посмертно. Указ о награждении подписан 2 октября.
Власти Буйнакского района рассказали о смерти в Украине 39-летнего жителя из села Верхнее Казанище Джамалутдина Рашитханова. Ранее он служил в Чечне и Сирии.
Минтруд дагестана сообщил о гибели 36-летнего Артура Ахмедова из Табасаранского района. Его отцу выделили инвалидную коляску. Ахмедов погиб 27 сентября.
По данным «Кавказского узла»*, в поселке Розет Красносулинского района Ростовской области открыли мемориальную доску в честь погибшего 24-летнего лейтенанта Алексея Стрекозова. Он служил командиром взвода морской пехоты, убит 20 марта.
Администрация Мясниковского района рассказала о смерти уроженца села Чалтырь Артура Чибичяна. Ему было 40 лет, он погиб в Бахмуте 12 сентября. Его назвали добровольцем, но указано также, что у него были «награды» ЧВК «Вагнер».
В Сальском районе сообщили о гибели 55-летнего рядового, стрелка-санитара Александра Солопова. Его также называют добровольцем, хотя и упоминают мобилизацию.
В Краснодарском крае в Кропоткине прошли похороны 29-летнего Германа Шустова, воевавшего в Украине добровольцем. Кубанское казачье войско сообщило о смерти сочинца Максима Стародубова, также добровольца.
В Волгограде состоялись похороны 21-летнего мобилизованного Даниила Шафикова, его призвали 12 октября.
ВВС и «Медиазона»* на 11 ноября подтвердили 8712 имен погибших в Украине. Точных цифр потерь нет: по словам журналистов, эти данные могут отражать от 40% до 60% реальных потерь.
Минобороны России 21 сентября сообщало о 5937 погибших в Украине.
*«Кавказ.Реалии», «Медиазону», «Кавказский узел» Минюст России считает «иностранными агентами».