«Кавказ.Реалии»‎*: в Украине погибли еще 11 человек с Юга России и Северного Кавказа

«Кавказ.Реалии»‎* рассказал, что в Украине погибли 11 человек: пятеро из Дагестана, трое из Ростовской области, двое из Краснодарского края и один человек из Волгоградской области. О погибших стало известно 17 ноября.

О смерти троих военных из Каспийской флотилии рассказали в администрации Каспийска. Родственникам сержанта Замира Мисриханова, старшего прапорщика Байрама Магомедова и сержанта Магомедрасула Расулова вручили награды посмертно. Указ о награждении подписан 2 октября.

Власти Буйнакского района рассказали о смерти в Украине 39-летнего жителя из села Верхнее Казанище Джамалутдина Рашитханова. Ранее он служил в Чечне и Сирии.

Минтруд дагестана сообщил о гибели 36-летнего Артура Ахмедова из Табасаранского района. Его отцу выделили инвалидную коляску. Ахмедов погиб 27 сентября.

По данным «Кавказского узла»*‎, в поселке Розет Красносулинского района Ростовской области открыли мемориальную доску в честь погибшего 24-летнего лейтенанта Алексея Стрекозова. Он служил командиром взвода морской пехоты, убит 20 марта.

Администрация Мясниковского района рассказала о смерти уроженца села Чалтырь Артура Чибичяна. Ему было 40 лет, он погиб в Бахмуте 12 сентября. Его назвали добровольцем, но указано также, что у него были «награды»‎ ЧВК «Вагнер»‎.

В Сальском районе сообщили о гибели 55-летнего рядового, стрелка-санитара Александра Солопова. Его также называют добровольцем, хотя и упоминают мобилизацию.

В Краснодарском крае в Кропоткине прошли похороны 29-летнего Германа Шустова, воевавшего в Украине добровольцем. Кубанское казачье войско сообщило о смерти сочинца Максима Стародубова, также добровольца.

В Волгограде состоялись похороны 21-летнего мобилизованного Даниила Шафикова, его призвали 12 октября.

ВВС и «Медиазона»‎* на 11 ноября подтвердили 8712 имен погибших в Украине. Точных цифр потерь нет: по словам журналистов, эти данные могут отражать от 40% до 60% реальных потерь.

Минобороны России 21 сентября сообщало о 5937 погибших в Украине.

*«Кавказ.Реалии»‎, «Медиазону»‎, «Кавказский узел»‎ Минюст России считает «иностранными агентами»‎.