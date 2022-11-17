«Власть оставила нам только одну трибуну — судебную»‎

Сторонники муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова сообщили, что он получил премию Магнитского. Ее присуждают журналистам, политикам и активистом за работу в области прав человека с 2015 года. Они опубликовали обращение политика.

«Друзья! Некоторые обстоятельства непреодолимой силы, сложившиеся вокруг меня на данный момент не по моей вине, не позволили мне сегодня быть вместе с вами на этом торжественном мероприятии. О чем я очень сожалею и прошу меня извинить.

Позвольте мне через моих представителей выразить вам признательность за столь высокую и возможно, даже слишком завышенную оценку моей значимости в текущих событиях.

Ни я, ни в целом думающая часть россиян не смогли предотвратить эту войну, не в силах остановить ее и сейчас. Потому что власть сознательно лишила себя механизмов обратной связи с гражданским обществом.

Я вовсе не политик, тем более в стране, где реальная политика, как одна из сфер общественной жизни отсутствует, а сама политическая деятельность находится под запретом. Но в истории каждой страны случаются поворотные моменты, когда молчать нельзя, когда ответственность за ее настоящее и будущее лежит на всех гражданах этой страны и на каждом из них. При этом говорить правду может быть не всегда приятно и безопасно.

Этот, уходящий на суд истории политический режим, оставил для нас только одну трибуну для выражения собственного мнения — судебную. Да и то лишь для им же избранных лиц. И пока она будет оставаться в моем распоряжении, — я буду говорить. Говорить не только от себя, но и от людей, которые меня поддерживают и разделяют мои взгляды.

Я верю в лучшее для моей Родины — России.

Будем вместе стараться его приближать!

Спасибо за награду!

Заключённый Горинов Алексей Александрович ч. 2 ст. 207.3 УК РФ».

Фото: SOTA.