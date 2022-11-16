Польша продолжит закупать российскую нефть в 2023 году

«Коммерсант»‎ узнал, что Польша готова закупать российскую нефть в 2023 году. Компания «Транснефть»‎ получила заявки на покупку от польской нефтеперерабатывающей компании. По данным издания, Orlen получит 3 млн тонн нефти.

Запрет на покупку российской нефти вступит в силу 5 декабря. Но эмбарго касается только поставок по морю, а не по трубопроводу «Дружба»‎. Польша говорила, что откажется от российского сырья к концу года. Однако и сейчас у Orlen есть долгосрочные контракты с российские поставщиками.

В «Транснефти»‎ подтвердили заявки от Польши, но отказались комментировать объемы. Поставки пойдут транзитом через Беларусь.

Представитель Orlen на запрос «Коммерсанта»‎ сообщил, что заявки «представляют собой техническое уведомление о спросе в случае исполнения контрактов, которые все еще являются обязывающими для PKN Orlen». Они назвали это стандартной процедурой.

На встрече министров иностранных дел ЕС представитель Польши Збигнев Рау сказал, что страна хотела бы введения санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Польша обязалась использовать российскую нефть только до конца 2022 года, но чтобы это состоялось, необходимо решение ЕС.